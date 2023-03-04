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Горячих Никифор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Горячих Филип Михайлович

Мать: Горячих Евдокия Иевлева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Горячих Маремьяна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Горячих Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Горячих Маремьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Маремьяна

Смерть
После 1816
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