Горячих Никифор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Горячих Филип Михайлович
Мать: Горячих Евдокия Иевлева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Горячих Маремьяна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Горячих Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Горячих Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Маремьяна
Смерть
После 1816