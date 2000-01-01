Горячих Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталия Никифоровна
Отец ребёнка: Горячих Никифор Филиппович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Горячих Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Горячих Никифор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816