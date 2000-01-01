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Горячих Маремьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталия Никифоровна

Отец ребёнка: Горячих Никифор Филиппович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Горячих Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Горячих Никифор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячих Никифор Филиппович

Смерть
После 1816
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