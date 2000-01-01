Горячих Тихон Нефёдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячих Тихон Нефёдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Горячих Нефед Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ховронья Тихоновна

Мать ребёнка: Горячих Евстафьева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Горячих Филип Михайлович

Мать ребёнка: Горячих Евстафьева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Горячих Федот Михайлович

Мать ребёнка: Горячих Евстафьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Евстафьева

Смерть
1814
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