Горячих Тихон Нефёдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Горячих Нефед Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ховронья Тихоновна
Мать ребёнка: Горячих Евстафьева
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Горячих Евстафьева
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Горячих Евстафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Евстафьева
Смерть
1814