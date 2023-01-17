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Ахметсафа Багаутдинов

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1861

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Багаутдин Шамсиваров

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1904

Дочь: Зинурова Фахита Ахметсафовна

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сафин Васил Сафич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сафич Мунир Сафин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1929
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