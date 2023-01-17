Ахметсафа Багаутдинов
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Багаутдин Шамсиваров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1904
Дочь: Зинурова Фахита Ахметсафовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сафин Васил Сафич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сафич Мунир Сафин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1929