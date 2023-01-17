Зинурова (Сафина) Фахита Ахметсафовна
Место рождения
Дата рождения08.08.1904
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1904
Отец: Ахметсафа Багаутдинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинуров Нурулла Зиннурович
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинуров Нурулла Зиннурович
Смерть
1976