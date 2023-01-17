Зинурова (Сафина) Фахита Ахметсафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинурова (Сафина) Фахита Ахметсафовна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.08.1904

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1904

Отец: Ахметсафа Багаутдинов

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинуров Нурулла Зиннурович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинуров Нурулла Зиннурович

Смерть
1976
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