Сафин Васил Сафич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафин Васил Сафич

Сафин Васил Сафич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ахметсафа Багаутдинов

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close