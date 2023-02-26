Евдоким Дмитриев
Место рожденияд.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Корнеев Дмитрий Павлов
Мать: Параскева Васильева
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
03.11.1900
Жена: Анна Леонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1903
Дочь: Екатерина Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Леонова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1905
Дочь: Анна Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Леонова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1908
Сын: Иоанн Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Леонова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
03.06.1910
Дочь: Мария Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Леонова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
29.10.1913
Сын: Михаил Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Леонова
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1916
Дочь: Матрона Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Леонова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно