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Евдоким Дмитриев

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Место рождения

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Корнеев Дмитрий Павлов

Мать: Параскева Васильева

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
03.11.1900

Жена: Анна Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1903

Дочь: Екатерина Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Леонова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1905

Дочь: Анна Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Леонова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1908

Сын: Иоанн Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Леонова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
03.06.1910

Дочь: Мария Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Леонова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Михаил Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Леонова

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1916

Дочь: Матрона Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Леонова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно
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