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Анна Леонова

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Место рождения

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: ?

Мать: не указана

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1900

Муж: Евдоким Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1903

Дочь: Екатерина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1905

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1908

Сын: Иоанн Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
03.06.1910

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Михаил Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1914
Рождение ребёнка
25.03.1916

Дочь: Матрона Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно
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