Анна Леонова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: ?
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1900
Муж: Евдоким Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1903
Дочь: Екатерина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1905
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1908
Сын: Иоанн Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
03.06.1910
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
29.10.1913
Сын: Михаил Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1914
Рождение ребёнка
25.03.1916
Дочь: Матрона Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно