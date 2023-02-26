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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Дария Леонтиева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна Леонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кожемякина Марина (Мария) Леонова
Мать ребёнка: не указана
д.Шелуганово Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно