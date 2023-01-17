Константинова (Сысоева) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Сысоева) Нина Андреевна

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Место рождения

Усть-Кабырза, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

10.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937

Отец: Сысоев Андрей Алексеевич

Мать: Сысоева Мария Захаровна

Усть-Кабырза, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
01.01.1956

Муж: Константинов Юрий Фёдорович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.06.1957

Сын: Константинов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Константинов Юрий Фёдорович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.05.1962

Дочь: Петрова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Константинов Юрий Фёдорович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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