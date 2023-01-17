Константинова (Сысоева) Нина Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937
Отец: Сысоев Андрей Алексеевич
Мать: Сысоева Мария Захаровна
Бракосочетание
01.01.1956
Рождение ребёнка
07.06.1957
Сын: Константинов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Константинов Юрий Фёдорович
Рождение ребёнка
27.05.1962
Дочь: Петрова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Константинов Юрий Фёдорович