Константинов Юрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1936
Дата смерти23.12.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1956
Рождение ребёнка
07.06.1957
Сын: Константинов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Константинова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
27.05.1962
Дочь: Петрова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Константинова Нина Андреевна
Смерть
23.12.2022