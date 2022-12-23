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Константинов Юрий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1936

Дата смерти

23.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1956

Жена: Константинова Нина Андреевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.06.1957

Сын: Константинов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Константинова Нина Андреевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.05.1962

Дочь: Петрова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Константинова Нина Андреевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
23.12.2022
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