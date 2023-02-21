Абрамов Филипп Алексеев
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Абраменков/абрамов Алексей Илларионов
Мать: не указана
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
12.11.1862
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
01.09.1863
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: Абрамова Параскева Иосифова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
11.12.1865
Мать ребёнка: Абрамова Параскева Иосифова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
24.12.1870
Дочь: Евгения Филиппова
Мать ребёнка: Абрамова Параскева Иосифова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно