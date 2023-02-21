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Абрамов Филипп Алексеев

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Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Абраменков/абрамов Алексей Илларионов

Мать: не указана

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
12.11.1862

Жена: Абрамова Параскева Иосифова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
01.09.1863

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: Абрамова Параскева Иосифова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
11.12.1865

Сын: Абрамов Даниил Филиппов

Мать ребёнка: Абрамова Параскева Иосифова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
24.12.1870

Дочь: Евгения Филиппова

Мать ребёнка: Абрамова Параскева Иосифова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно
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