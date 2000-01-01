Абрамова (Стефанова) Параскева Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Стефанова) Параскева Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1862

Муж: Абрамов Филипп Алексеев

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
01.09.1863

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Абрамов Филипп Алексеев

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
11.12.1865

Сын: Абрамов Даниил Филиппов

Отец ребёнка: Абрамов Филипп Алексеев

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
24.12.1870

Дочь: Евгения Филиппова

Отец ребёнка: Абрамов Филипп Алексеев

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
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