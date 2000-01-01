Абрамова (Стефанова) Параскева Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1862
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
01.09.1863
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Абрамов Филипп Алексеев
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
11.12.1865
Отец ребёнка: Абрамов Филипп Алексеев
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
24.12.1870
Дочь: Евгения Филиппова
Отец ребёнка: Абрамов Филипп Алексеев
Станица Екатериненская Великого Войска Донского