Абраменков/Абрамов Алексей Илларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Абрамов/абраменков Трофим Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Абрамов Ларион
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно