Абраменков/Абрамов Алексей Илларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбраменков/Абрамов Алексей Илларионов

Абраменков/Абрамов Алексей Илларионов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Абрамов/абраменков Трофим Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Абрамов Ларион

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Абрамов Филипп Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close