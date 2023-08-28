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Руднев Евсевий Васильев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Руднев Василий Петров

Мать: Руднева Домника Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.01.1900

Жена: Руднева (Чернухина) Марфа Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1900

Сын: Руднев Димитрий Евсеев

Мать ребёнка: Руднева (Чернухина) Марфа Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.09.1900

Сын: Руднев Димитрий Евсеев

Мать ребёнка: Руднева (Чернухина) Марфа Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.06.1903

Сын: Руднев Павел Евсеев

Мать ребёнка: Руднева (Чернухина) Марфа Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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