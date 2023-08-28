Руднев Евсевий Васильев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Руднев Василий Петров
Мать: Руднева Домника Андреева
Бракосочетание
06.01.1900
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1900
Мать ребёнка: Руднева (Чернухина) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
16.09.1900
Мать ребёнка: Руднева (Чернухина) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
27.06.1903
Сын: Руднев Павел Евсеев
Мать ребёнка: Руднева (Чернухина) Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно