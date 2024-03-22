Руднева (Чернухина) Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Чернухин Иван Александров
Бракосочетание
06.01.1900
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1900
Отец ребёнка: Руднев Евсевий Васильев
Рождение ребёнка
16.09.1900
Отец ребёнка: Руднев Евсевий Васильев
Рождение ребёнка
27.06.1903
Сын: Руднев Павел Евсеев
Отец ребёнка: Руднев Евсевий Васильев
Смерть
Неизвестно