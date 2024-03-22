Руднева (Чернухина) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Чернухина) Марфа Иванова

Место рождения

Нижнее Казачье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Чернухин Иван Александров

Мать: не указана

Нижнее Казачье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.01.1900

Муж: Руднев Евсевий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1900

Сын: Руднев Димитрий Евсеев

Отец ребёнка: Руднев Евсевий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.09.1900

Сын: Руднев Димитрий Евсеев

Отец ребёнка: Руднев Евсевий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.06.1903

Сын: Руднев Павел Евсеев

Отец ребёнка: Руднев Евсевий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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