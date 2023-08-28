Руднева Домника Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти27.03.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Руднев Василий Петров
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Павлова (Руднева) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Руднев Василий Петров
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Карлова (Руднева) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Руднев Василий Петров
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ишкова (Руднева) Зиновия Васильева
Отец ребёнка: Руднев Василий Петров
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Руднев Василий Петров
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Руднева) Александра Васильева
Отец ребёнка: Руднев Василий Петров
Рождение ребёнка
06.01.1885
Сын: Руднев Иван Васильев
Отец ребёнка: Руднев Василий Петров
Смерть
27.03.1896
Причина смерти: от простуды