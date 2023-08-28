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Руднева Домника Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

27.03.1896

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руднев Василий Васильев

Отец ребёнка: Руднев Василий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Павлова (Руднева) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Руднев Василий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Карлова (Руднева) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Руднев Василий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ишкова (Руднева) Зиновия Васильева

Отец ребёнка: Руднев Василий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Руднев Евсевий Васильев

Отец ребёнка: Руднев Василий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Руднева) Александра Васильева

Отец ребёнка: Руднев Василий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.01.1885

Сын: Руднев Иван Васильев

Отец ребёнка: Руднев Василий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
27.03.1896
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды

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