Ладнушкин Савватий Георгиев
мужской, родился 25.09.1870, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер Неизвестно, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецЛаднушкин Георгий (Егор)Около 1824 г.р.
МатьЛаднушкина (Ларионова) АлександраОколо 1825 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина
Дочь: Семёнова (Ладнушкина) Устиния Савватиева
Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина
Сын: Ладнушкин Митрофан Савватиев
Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина
Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина
Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина
Дочь: (Ладнушкина) Татьяна Савватиева
Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина
Сын: Ладнушкин Гавриил Савватиев
Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина
Сын: Ладнушкин Павел Савватиев
Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина