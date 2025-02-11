Ладнушкин Савватий Георгиев 25.09.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Ладнушкин Савватий Георгиев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.09.1870, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер Неизвестно, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Ладнушкин Георгий (Егор)Около 1824 г.р.
Мать
Ладнушкина (Ларионова) АлександраОколо 1825 г.р.
Супруги
Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина11.04.1872 г.р.
Дети
Ладнушкин Иван Савватиев04.01.1892 г.р.
Семёнова (Ладнушкина) Устиния СавватиеваОколо 1894 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1870

Отец: Ладнушкин Георгий (Егор)

Мать: Ладнушкина (Ларионова) Александра

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Крещение
27.09.1870
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
04.01.1892

Сын: Ладнушкин Иван Савватиев

Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Семёнова (Ладнушкина) Устиния Савватиева

Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
13.11.1897

Сын: Ладнушкин Митрофан Савватиев

Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
04.07.1902

Сын: Ладнушкин Фома Савватиев

Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
15.07.1905

Сын: Ладнушкин Илья Савватиев

Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: (Ладнушкина) Татьяна Савватиева

Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
20.03.1908

Сын: Ладнушкин Гавриил Савватиев

Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
23.06.1912

Сын: Ладнушкин Павел Савватиев

Мать ребёнка: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
Неизвестно
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
Неизвестно
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.