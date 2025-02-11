Ладнушкин Илья Савватиев 15.07.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Ладнушкин Илья Савватиев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.07.1905, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 26.10.1905, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Ладнушкин Савватий Георгиев25.09.1870 г.р.
Мать
Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина11.04.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905

Отец: Ладнушкин Савватий Георгиев

Мать: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Крещение
17.07.1905
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
26.10.1905
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
28.10.1905
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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