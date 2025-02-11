Ладнушкин Илья Савватиев
мужской, родился 15.07.1905, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 26.10.1905, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецЛаднушкин Савватий Георгиев25.09.1870 г.р.
МатьЛаднушкина (Титова) Агапия Никитина11.04.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905
Крещение
17.07.1905
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.10.1905
Похороны
28.10.1905