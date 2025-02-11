Ладнушкин Митрофан Савватиев 13.11.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Ладнушкин Митрофан Савватиев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.11.1897, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 24.09.1899, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Ладнушкин Савватий Георгиев25.09.1870 г.р.
Мать
Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина11.04.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1897

Отец: Ладнушкин Савватий Георгиев

Мать: Ладнушкина (Титова) Агапия Никитина

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Крещение
16.11.1897
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
24.09.1899
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
26.09.1899
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.