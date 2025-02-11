Ладнушкин Митрофан Савватиев
мужской, родился 13.11.1897, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 24.09.1899, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецЛаднушкин Савватий Георгиев25.09.1870 г.р.
МатьЛаднушкина (Титова) Агапия Никитина11.04.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1897
Крещение
16.11.1897
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.1899
Похороны
26.09.1899