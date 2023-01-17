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Козичев Лаврентий Андреев

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Козичев Андрей Потапов

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Козичев Стефан Лаврентьев

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Стефанида Лаврентьева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Агрипина Лаврентиева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Параскева (Прасковья) Лаврентиева

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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