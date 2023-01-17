Козичев Лаврентий Андреев
Место рождения
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Козичев Андрей Потапов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Козичев Стефан Лаврентьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Стефанида Лаврентьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Агрипина Лаврентиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Параскева (Прасковья) Лаврентиева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно