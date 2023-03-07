Козичев Андрей Потапов
Место рождения
Дата рожденияДо 1763
Дата смерти25.05.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1795
Сын: Илларион (Ларион) Андреев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Козичев Лаврентий Андреев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: ?
Смерть
25.05.1840
Причина смерти: от удушья