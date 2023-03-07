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Козичев Андрей Потапов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1763

Дата смерти

25.05.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Козичев Гавриил Андреев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1795

Сын: Илларион (Ларион) Андреев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Козичев Лаврентий Андреев

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
25.05.1840
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от удушья
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