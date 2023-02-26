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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Козичев Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Козичев Андрей Потапов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Илларион (Ларион) Андреев

Отец ребёнка: Козичев Андрей Потапов

Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Козичев Лаврентий Андреев

Отец ребёнка: Козичев Андрей Потапов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Козичев Андрей Потапов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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