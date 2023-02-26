Тарушкина Анастасия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: Голубков Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.04.1912
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор 1-й
Рождение ребёнка
01.10.1913
Сын: Тарушкин Константин Фёдоров
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор 1-й
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Антонина Фёдорова
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор 1-й
Рождение ребёнка
14.05.1916
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор 1-й
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарушкин Фёдор 1-й
Смерть
Неизвестно