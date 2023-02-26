Тарушкина Анастасия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарушкина Анастасия Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Голубков Ефим

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.04.1912

Сын: Тарушкин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1913

Сын: Тарушкин Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Антонина Фёдорова

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1916

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарушкин Фёдор 1-й

Смерть
Неизвестно
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