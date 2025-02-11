Клементьев Иван Евдокимович
мужской, родился 1816, Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер 1902, Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКлементьев ЕвдокимНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Клементьев Евдоким
Мать: ?
Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1902
Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область