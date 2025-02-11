Клементьев Иван Евдокимович 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Клементьев Иван Евдокимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер 1902, Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Клементьев ЕвдокимНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Клементьев Евдоким

Мать: ?

Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1902
Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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