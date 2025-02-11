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женский, родилась Неизвестно
Дети
Клементьев Иван Евдокимович1816 г.р.
Клементьев Антон ЕвдокимовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клементьев Антон Евдокимович
Отец ребёнка: Клементьев Евдоким
Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Клементьев Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Клементьев Евдоким
Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область