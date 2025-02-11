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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Клементьев Иван Евдокимович1816 г.р.
Клементьев Антон ЕвдокимовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клементьев Антон Евдокимович

Отец ребёнка: Клементьев Евдоким

Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1816

Сын: Клементьев Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Клементьев Евдоким

Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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