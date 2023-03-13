Гурентьева (Мамыкина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурентьева (Мамыкина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1875

Отец: Мамыкинъ Пётръ

Мать: Мамыкина Фекла

Бракосочетание
04.11.1898

Муж: Гурентьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1901

Дочь: Гурентьева Анна

Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1903

Сын: Гурентьевъ Александръ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1906

Сын: Гурентьевъ Василий

Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Гурентьевъ Василий

Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1911

Сын: Гурентьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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