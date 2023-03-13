Гурентьева (Мамыкина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1875
Отец: Мамыкинъ Пётръ
Мать: Мамыкина Фекла
Бракосочетание
04.11.1898
Муж: Гурентьевъ Петръ
Рождение ребёнка
18.06.1901
Дочь: Гурентьева Анна
Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ
Рождение ребёнка
12.12.1903
Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ
Рождение ребёнка
23.04.1906
Сын: Гурентьевъ Василий
Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ
Рождение ребёнка
26.03.1910
Сын: Гурентьевъ Василий
Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ
Рождение ребёнка
26.10.1911
Сын: Гурентьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Гурентьевъ Петръ