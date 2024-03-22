Мамыкинъ Пётръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкинъ Пётръ

Мамыкинъ Пётръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.10.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1845

Отец: Мамыкинъ Андрей

Мать: Мамыкина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.06.1870

Жена: Мамыкина Фекла

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мамыкинъ Павелъ

Мать ребёнка: Мамыкина Фекла

Рождение ребёнка
25.07.1873

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Мамыкина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1875

Дочь: Гурентьева Елена

Мать ребёнка: Мамыкина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Мамыкина Фекла

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close