Мамыкинъ Пётръ
Место рождения
Дата рождения03.10.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1845
Отец: Мамыкинъ Андрей
Мать: Мамыкина Ксенія
Бракосочетание
03.06.1870
Жена: Мамыкина Фекла
Рождение ребёнка
1871
Сын: Мамыкинъ Павелъ
Мать ребёнка: Мамыкина Фекла
Рождение ребёнка
25.07.1873
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Мамыкина Фекла
Рождение ребёнка
17.05.1875
Дочь: Гурентьева Елена
Мать ребёнка: Мамыкина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Мамыкина Фекла