Мамыкина (Самарина) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Самарина) Фекла

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.09.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1845

Отец: Самаринъ Александръ

Мать: Самарина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.06.1870

Муж: Мамыкинъ Пётръ

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мамыкинъ Павелъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Пётръ

Рождение ребёнка
25.07.1873

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Пётръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1875

Дочь: Гурентьева Елена

Отец ребёнка: Мамыкинъ Пётръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Пётръ

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