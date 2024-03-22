Мамыкина (Самарина) Фекла
Место рождения
Дата рождения23.09.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1845
Отец: Самаринъ Александръ
Мать: Самарина Авдотья
Бракосочетание
03.06.1870
Муж: Мамыкинъ Пётръ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Мамыкинъ Павелъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Пётръ
Рождение ребёнка
25.07.1873
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Пётръ
Рождение ребёнка
17.05.1875
Дочь: Гурентьева Елена
Отец ребёнка: Мамыкинъ Пётръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Пётръ