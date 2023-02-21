Лебедев Николай Михайлович
Место рожденияКостромская губерния, Российская империя
Дата рождения1918
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1948
Рождение ребёнка
23.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Аграфена Ивановна
Смерть
1982
Причина смерти: Естественная смерть/старость