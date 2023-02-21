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Лебедев Николай Михайлович

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Место рождения

Костромская губерния, Российская империя

Дата рождения

1918

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1948

Жена: Лебедева Аграфена Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Аграфена Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Аграфена Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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