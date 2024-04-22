Журавлева (Шашкова) Агапья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шашков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1869 ст.
Сын: Журавлев Иван Ильич
Отец ребёнка: Журавлев Илья Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Журавлев Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергина Степанида Ильинична
Отец ребёнка: Журавлев Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно