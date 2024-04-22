Журавлева (Шашкова) Агапья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Шашкова) Агапья Ивановна

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Место рождения

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашков Иван Васильевич

Мать: не указана

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1869 ст.

Сын: Журавлев Иван Ильич

Отец ребёнка: Журавлев Илья Иванович

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1872 ст.

Сын: Журавлев Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Журавлев Илья Иванович

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергина Степанида Ильинична

Отец ребёнка: Журавлев Илья Иванович

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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