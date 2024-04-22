Журавлев Илья Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Журавлев Иван
Рождение ребёнка
12.09.1869 ст.
Сын: Журавлев Иван Ильич
Мать ребёнка: Журавлева Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1872 ст.
Мать ребёнка: Журавлева Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергина Степанида Ильинична
Мать ребёнка: Журавлева Агапья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно