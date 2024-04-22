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Журавлев Илья Иванович

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Место рождения

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Журавлев Иван

Мать: не указана

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1869 ст.

Сын: Журавлев Иван Ильич

Мать ребёнка: Журавлева Агапья Ивановна

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1872 ст.

Сын: Журавлев Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Журавлева Агапья Ивановна

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергина Степанида Ильинична

Мать ребёнка: Журавлева Агапья Ивановна

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Агапья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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