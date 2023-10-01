Сидорова-Власова Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908
Отец: не указан
Мать: Власова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова-Сидорова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович
Рождение ребёнка
?.02.1933
Сын: Сидоров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович
Рождение ребёнка
14.04.1935
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович
Рождение ребёнка
02.01.1937
Дочь: Ершова-Сидорова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сидорова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович
Рождение ребёнка
09.08.1945
Сын: Сидоров Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович
Рождение ребёнка
13.10.1948
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович
Смерть
Неизвестно