Сидорова-Власова Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова-Власова Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908

Отец: не указан

Мать: Власова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова-Сидорова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович

Рождение ребёнка
?.02.1933

Сын: Сидоров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович

Рождение ребёнка
14.04.1935

Сын: Сидоров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович

Рождение ребёнка
02.01.1937

Дочь: Ершова-Сидорова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сидорова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович

Рождение ребёнка
09.08.1945

Сын: Сидоров Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович

Рождение ребёнка
13.10.1948

Сын: Сидоров Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Логинович

Смерть
Неизвестно

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