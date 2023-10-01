Сидоров Сергей Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: Сидорова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова-Сидорова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
?.02.1933
Сын: Сидоров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
14.04.1935
Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
02.01.1937
Дочь: Ершова-Сидорова Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сидорова Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
09.08.1945
Сын: Сидоров Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
13.10.1948
Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна
Смерть
Неизвестно