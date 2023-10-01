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Сидоров Сергей Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: Сидорова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова-Сидорова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
?.02.1933

Сын: Сидоров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
14.04.1935

Сын: Сидоров Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
02.01.1937

Дочь: Ершова-Сидорова Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сидорова Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
09.08.1945

Сын: Сидоров Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
13.10.1948

Сын: Сидоров Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Сидорова-Власова Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно

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