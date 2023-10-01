Сидоров Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоцман-Сидорова-Kala Наталья Александровна
Мать ребёнка: Сидорова-Kala Хельга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Александр Александрович
Мать ребёнка: Сидорова-Kala Хельга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова-Kala Хельга
Смерть
Неизвестно