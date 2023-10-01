Сидоров Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1933

Отец: Сидоров Сергей Логинович

Мать: Сидорова-Власова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоцман-Сидорова-Kala Наталья Александровна

Мать ребёнка: Сидорова-Kala Хельга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Александр Александрович

Мать ребёнка: Сидорова-Kala Хельга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова-Kala Хельга

Смерть
Неизвестно

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