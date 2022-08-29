Дядюшкина Мария Павловна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дядюшкина Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Дядюшкин Федор

Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дядюшкин Макар

Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Дядюшкин Петр

Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Дядюшкин Савватий

Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Дядюшкина) Пелагея

Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Дядюшкина) Соломея

Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Дядюшкина) Арина

Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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