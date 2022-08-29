Дядюшкина Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Дядюшкин Федор
Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дядюшкин Макар
Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл
Рождение ребёнка
1748
Сын: Дядюшкин Петр
Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл
Рождение ребёнка
1750
Сын: Дядюшкин Савватий
Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Дядюшкина) Пелагея
Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Дядюшкина) Соломея
Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Дядюшкина) Арина
Отец ребёнка: Дядюшкин Кирилл
Смерть
Неизвестно