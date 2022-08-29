Дядюшкин Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дядюшкин Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Дядюшкин Елисей

Мать: Дядюшкина Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Дядюшкин Федор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дядюшкин Макар

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Дядюшкин Петр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Дядюшкин Савватий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Дядюшкина) Пелагея

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Дядюшкина) Соломея

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Дядюшкина) Арина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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