Дядюшкин Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Дядюшкин Елисей
Мать: Дядюшкина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Дядюшкин Федор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дядюшкин Макар
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1748
Сын: Дядюшкин Петр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1750
Сын: Дядюшкин Савватий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Дядюшкина) Пелагея
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Дядюшкина) Соломея
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Дядюшкина) Арина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно