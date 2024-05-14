Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Предко Яков Иванович
Мать: Предко Одарка Федоровна
Рождение ребёнка
22.09.1932
Сын: Карпенко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Ефимович
Рождение ребёнка
23.01.1937
Сын: Карпенко Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Карпенко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Карпенко Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Карпенко Галина Васильевна
Отец ребёнка: Карпенко Василий Ефимович
Смерть
1975