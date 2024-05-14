Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна) 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)

Место рождения

Вышевичи, Житомирська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Предко Яков Иванович

Мать: Предко Одарка Федоровна

Вышевичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.09.1932

Сын: Карпенко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Ефимович

Вышевичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.01.1937

Сын: Карпенко Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Ефимович

Вышевичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Карпенко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Карпенко Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Карпенко Галина Васильевна

Отец ребёнка: Карпенко Василий Ефимович

Смерть
1975
Вышевичи, Житомирська область

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