село Вышевичи, Житомирська область (на 2018) — Familio

Вышевичи

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Вышевичская волость
828. Вышевичи, село бывшее владельческое, при реке Тетереве, дворов 148, жителей 1082, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, костел, шко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Вышевичская волость
село Вышевичи107314725351731658163631294477

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Вышевичская волость
Вышевичи село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7823Вишевичіселоцентр сільської ОТГр-н РадомишльськийВишевицька сільська об'єднана територіальна громада

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