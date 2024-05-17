Карпенко Василий Ефимович 08.10.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпенко Василий Ефимович

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Место рождения

Вышевичи, Житомирська область

Дата рождения

08.10.1910

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910

Отец: Карпенко Ефим Яковлевич

Мать: Карпенко Татьяна Евстафьевна

Вышевичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.09.1932

Сын: Карпенко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)

Вышевичи, Житомирська область
Военная служба
С 07.10.1932 по 31.05.1946
Рождение ребёнка
23.01.1937

Сын: Карпенко Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)

Вышевичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Карпенко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)

Военная награда
01.09.1944
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Карпенко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)

Смерть
1980
Киев, Украинская ССР

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