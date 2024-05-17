Карпенко Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения08.10.1910
Дата смерти1980
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910
Рождение ребёнка
22.09.1932
Сын: Карпенко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)
Военная служба
С 07.10.1932 по 31.05.1946
Рождение ребёнка
23.01.1937
Сын: Карпенко Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Карпенко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)
Военная награда
01.09.1944
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Карпенко Галина Васильевна
Мать ребёнка: Карпенко (Предко) Степанида Яковлевна (Яковна)
Смерть
1980
Киев, Украинская ССР