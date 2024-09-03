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Каланда Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Коланда Михаил

Мать: не указана

возраст установлен по с.х. переписи 1917 года
Бракосочетание
19.08.1901

Жена: Каланда Наталья Васильевна

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО - ф. Д-156 оп.1: д.1166 – МК за 1901 год МК Богородице-Казанской церкви с.Каргат Каинский уезд Каргатская волость
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Каланда Александра Николаевна

Мать ребёнка: Каланда Наталья Васильевна

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
возраст установлен на основании с.х. переписи 1917 года
Рождение ребёнка
1905

Сын: Каланда Василий Николаевич

Мать ребёнка: Каланда Наталья Васильевна

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Каланда Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Каланда Наталья Васильевна

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
дата рождения на основании с с.х. переписью 1917 года
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Каланда Анна Николаевна

Мать ребёнка: Каланда Наталья Васильевна

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
возраст установлен на основании с.х. переписи 1917 года
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Каланда Александр Николаевич

Мать ребёнка: Каланда Наталья Васильевна

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
возраст установлен на основании с.х. переписи 1917 года
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Каланда Иван Николаевич

Мать ребёнка: Каланда Наталья Васильевна

Гонохово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
возраст установлен на основании с.х. переписи 1917 года
Смерть
Неизвестно

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