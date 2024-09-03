Каланда (Кровова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
возраст установлен по с.х. переписи 1917 года
Бракосочетание
19.08.1901
Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО - ф. Д-156 оп.1: д.1166 – МК за 1901 год МК Богородице-Казанской церкви с.Каргат Каинский уезд Каргатская волость
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Каланда Александра Николаевна
Отец ребёнка: Каланда Николай Михайлович
возраст установлен на основании с.х. переписи 1917 года
Рождение ребёнка
1905
Сын: Каланда Василий Николаевич
Отец ребёнка: Каланда Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Каланда Николай Михайлович
дата рождения на основании с с.х. переписью 1917 года
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Каланда Анна Николаевна
Отец ребёнка: Каланда Николай Михайлович
возраст установлен на основании с.х. переписи 1917 года
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Каланда Александр Николаевич
Отец ребёнка: Каланда Николай Михайлович
возраст установлен на основании с.х. переписи 1917 года
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Каланда Николай Михайлович
возраст установлен на основании с.х. переписи 1917 года
Смерть
Неизвестно