Кургаева, Нуштаева Прасковья Емельянова / Евдокия Емельянова / Прасковья Иванова
женский, родилась Около 1871, Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕмельян ПоликарповНеизвестно г.р.
Супруги
Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов11.03.1870 г.р.
Кураев / Кургаев Патрикей Егоров17.04.1871 г.р.
Дети
Андрей Алексеев01.07.1890 г.р.
Нуштаев Матвей Алексеев09.08.1891 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Емельян Поликарпов
Мать: не указана
Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1889
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1890
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов
Рождение ребёнка
09.08.1891
Отец ребёнка: Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1893
Отец ребёнка: Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1895
Отец ребёнка: Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов
Бракосочетание
13.05.1896
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1897
Дочь: (Кургаева) Мария Патрикеева
Отец ребёнка: Кураев / Кургаев Патрикей Егоров
Рождение ребёнка
15.07.1898
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: (Кургаева) Агриппина Патрикеева
Отец ребёнка: Кураев / Кургаев Патрикей Егоров
Смерть
Неизвестно