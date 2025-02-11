Кургаева, Нуштаева Прасковья Емельянова / Евдокия Емельянова / Прасковья Иванова Около 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Кургаева, Нуштаева Прасковья Емельянова / Евдокия Емельянова / Прасковья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1871, Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Емельян ПоликарповНеизвестно г.р.
Супруги
Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов11.03.1870 г.р.
Кураев / Кургаев Патрикей Егоров17.04.1871 г.р.
Дети
Андрей Алексеев01.07.1890 г.р.
Нуштаев Матвей Алексеев09.08.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Емельян Поликарпов

Мать: не указана

Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
27.01.1889

Муж: Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.08.1891

Сын: Нуштаев Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.03.1893

Сын: Нуштаев Василий Алексеев

Отец ребёнка: Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Нуштаев Кирилл Алексеев

Отец ребёнка: Нуштаев (При Рожд. Сына В 1891) Алексей Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
13.05.1896

Муж: Кураев / Кургаев Патрикей Егоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.03.1897

Дочь: (Кургаева) Мария Патрикеева

Отец ребёнка: Кураев / Кургаев Патрикей Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.07.1898

Сын: Кургаев Семен Св-Во Выд. В 1933, 1940 Патрикеев

Отец ребёнка: Кураев / Кургаев Патрикей Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: (Кургаева) Агриппина Патрикеева

Отец ребёнка: Кураев / Кургаев Патрикей Егоров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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