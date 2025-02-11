(Кургаева) Агриппина Патрикеева
женский, родилась 17.06.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКураев / Кургаев Патрикей Егоров17.04.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
Отец: Кураев / Кургаев Патрикей Егоров
Мать: Кургаева, Нуштаева Прасковья Емельянова / Евдокия Емельянова / Прасковья Иванова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно