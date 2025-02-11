(Кургаева) Агриппина Патрикеева 17.06.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кургаева) Агриппина Патрикеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.06.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кураев / Кургаев Патрикей Егоров17.04.1871 г.р.
Мать
Кургаева, Нуштаева Прасковья Емельянова / Евдокия Емельянова / Прасковья ИвановаОколо 1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: Кураев / Кургаев Патрикей Егоров

Мать: Кургаева, Нуштаева Прасковья Емельянова / Евдокия Емельянова / Прасковья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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