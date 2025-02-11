Емельян Поликарпов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Емельян Поликарпов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Кургаева, Нуштаева Прасковья Емельянова / Евдокия Емельянова / Прасковья ИвановаОколо 1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Кургаева, Нуштаева Прасковья Емельянова / Евдокия Емельянова / Прасковья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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