Емельян Поликарпов
мужской, родился Неизвестно, Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Кургаева, Нуштаева Прасковья Емельянова / Евдокия Емельянова / Прасковья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Никулино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно