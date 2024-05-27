Афанасьев Абрам Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Афанасьев Василий Абрамов
Мать ребёнка: Афанасьева Марья Епифанова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Афанасьев-Калабин Павел Абрамов
Мать ребёнка: Афанасьева Марья Епифанова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Афанасьева Марья Епифанова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Афанасьева Марья Епифанова
Смерть
Неизвестно