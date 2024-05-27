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Афанасьев Абрам Косьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Афанасьев Косьма Иванов сын

Мать: Афанасьева Степанида Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Марья Епифанова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Афанасьев Василий Абрамов

Мать ребёнка: Афанасьева Марья Епифанова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Афанасьев-Калабин Павел Абрамов

Мать ребёнка: Афанасьева Марья Епифанова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Афанасьев Иван Абрамов

Мать ребёнка: Афанасьева Марья Епифанова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Афанасьев Данила Абрамов

Мать ребёнка: Афанасьева Марья Епифанова

Смерть
Неизвестно

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