Афанасьева Марья Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Марья Епифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Абрам Косьмин

Рождение ребёнка
1847

Сын: Афанасьев Василий Абрамов

Отец ребёнка: Афанасьев Абрам Косьмин

Рождение ребёнка
1850

Сын: Афанасьев-Калабин Павел Абрамов

Отец ребёнка: Афанасьев Абрам Косьмин

Рождение ребёнка
1852

Сын: Афанасьев Иван Абрамов

Отец ребёнка: Афанасьев Абрам Косьмин

Рождение ребёнка
1856

Сын: Афанасьев Данила Абрамов

Отец ребёнка: Афанасьев Абрам Косьмин

Смерть
Неизвестно

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