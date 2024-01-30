Афанасьева Марья Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Афанасьев Василий Абрамов
Отец ребёнка: Афанасьев Абрам Косьмин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Афанасьев-Калабин Павел Абрамов
Отец ребёнка: Афанасьев Абрам Косьмин
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Афанасьев Абрам Косьмин
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Афанасьев Абрам Косьмин
Смерть
Неизвестно