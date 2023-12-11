Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Стрельцов Акил
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Стрельцов Акил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Стрельцов Акил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Стрельцов Акил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрельцов Акил
Смерть
Неизвестно