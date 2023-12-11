Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Стрельцов Акил

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Стрельцов Акил

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Стрельцов Акил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Стрельцов Акил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Акил

Смерть
Неизвестно
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