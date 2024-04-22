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Стрельцов Акил

Место рождения

Таврическое

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Стрельцов Корнелий Никитович

Мать: Стрельцова Анна Андриянова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Марина Федоровна

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Марина Федоровна

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Марина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Марина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Федоровна

Смерть
Неизвестно
Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
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