Стрельцов Акил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Марина Федоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Марина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Марина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Марина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Федоровна
Смерть
Неизвестно