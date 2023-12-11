(Стрельцова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стрельцова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельцов Акил

Мать: Марина Федоровна

Смерть
1903
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